Au Luxembourg : Le salaire social minimum va augmenter dès le 1er janvier

Le salaire social minimum va augmenter, dès le 1er janvier 2023, de 3,2%. Le projet de loi en ce sens a été adopté ce jeudi par les députés, les 60 membres de la Chambre ayant voté en faveur du texte. Il ne s'agit pas d'un cadeau de Noël, mais bien d'un ajustement, qui se fait tous les deux ans, du salaire minimum, qui est «ajusté à la progression du salaire moyen en 2020 et 2021», a expliqué à la tribune le député LSAP Dan Kersch, rapporteur du projet de loi.

De quoi limiter les écarts de richesse. D'après les estimations du gouvernement, 67 530 travailleurs touchent le salaire social minimum au Luxembourg ou un salaire voisin, dont 52,5% de résidents au Grand-Duché. La hausse va avoir un impact sur les employeurs, qui devront débourser 74,6 millions d'euros annuels en plus, dont 58,7 millions de hausse de salaires et 15,8 millions de cotisations en plus.