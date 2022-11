«Le sanglier à Mondorf-les-Bains était en panique»

Selon la FSHCL, l'habitat naturel des sangliers est de plus en plus restreint, notamment dans le secteur de Mondorf-les-Bains, car la ville s'est agrandie au cours des dernières années. De plus, la présence de plus en plus fréquente des êtres humains en forêt pousserait les suidés vers les agglomérations. «Les sangliers savent s’adapter et profitent de tout ce que nous leur servons, poursuit Richard Frank. Il y a des gens qui les nourrissent via leur tas de compostage, ou qui leur donnent même des grains pour pouvoir les observer à proximité de leur maison...».