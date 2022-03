A Bruxelles – Le sapin de la Grand-Place fait polémique

À Bruxelles : Le sapin de la Grand-Place fait polémique

La décision des autorités de Bruxelles de remplacer cette année le traditionnel sapin de Noël de la Grand-Place de la capitale belge par une «structure électronique» de 24 mètres de haut a déclenché une vague de protestations.

La polémique est née d'une déclaration d'une élue locale du parti chrétien-démocrate flamand CD&V, qui avait évoqué des motifs religieux pour expliquer l'abandon du sapin «naturel» qui orne chaque année la Grand-Place, l'une des principales attractions touristiques de Bruxelles. «Qu'arrivera-t-il ensuite? La suppression des œufs de Pâques parce qu'ils se réfèrent à Pâques», avait demandé dans une interview la conseillère municipale Bianca Debaets. Une pétition lancée samedi sur Internet et intitulée «Pour un véritable sapin de Noël sur la Grand-Place de Bruxelles et le respect de nos valeurs et de nos traditions», avait déjà recueilli plus de 9 500 signataires, lundi matin.