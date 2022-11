À Luxembourg : Le sapin de Noël de la capitale est arrivé

L'arbre érigé devant le Cercle Cité n'est bien sûr que le premier élément des festivités de Noël. Cette année, les Winterlights, avec ses décorations, ses lumières et le marché de Noël, réparti sur plusieurs sites, sont programmées du 18 novembre au 8 janvier. Concerts, spectacles et animations pour enfants sont prévus. En revanche, on sait que la patinoire ne reviendra pas cette année sur le Knuedler, par souci d'économies d'énergie.