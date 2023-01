Pour la première fois depuis 47 ans : Le sarcophage de Ramsès II visible à Paris, seule escale en Europe

D'autres sarcophages

A l'origine, il devait être recouvert de dorures et d’incrustations en gemmes ou en verre mais la surface a ensuite été probablement grattée et peinte en jaune, avec quelques détails rehaussés de couleurs vives et d'yeux soulignés de noir. Ce sarcophage figure le roi, bras croisés sur la poitrine, tenant le sceptre héqa et le fouet nekhakha, et coiffé d'un némès ornée du cobra dressé ainsi qu'une barbe postiche tressée sous son menton. Le linceul dont il est vêtu lui recouvre les pieds.