Le sauvetage tourne au drame

Un randonneur israélien, perdu dans un champ de mines, a trouvé la mort en tombant d’un hélicoptère militaire venu le secourir. Les images, montrées par une chaîne israélienne, créent la polémique.

D'après le quotidien Jerusalem Post, l’explosion d’un engin lui a amputé une jambe. Et en attendant les secours, le jeune avait perdu de grandes quantités de sang et s’était évanoui. Mais ce n’est pas cette grave blessure qui aura eu raison de lui.

La vidéo de plus d'une minute filmée et montrée par la chaîne israélienne Canal 10, au JT du soir crée la polémique. On y voit deux membres d’un corps d’élite de l’aviation militaire israélienne assister le jeune homme blessé.