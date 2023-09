Le saviez-vous?: Au Luxembourg, votre billet de 10 euros déchiré ne sera pas «réparé»

Déchirés, trop pliés, froissés ou partiellement effacés, nos billets de banque n'échappent pas non plus aux aléas du quotidien après avoir traîné dans une poche ou être passés de mains en mains. Dans certains pays, notamment en France avec la Banque de France, ils sont réparés et remis dans le circuit. Pas au Luxembourg.

Expliquer l'origine des fonds

Reste que votre banque peut aussi refuser de vous reprendre le billet s'il est trop abimé. C'est alors auprès de la Banque centrale qu'il faudra faire les démarches pour bénéficier d'un échange ou d'un remboursement. Attention toutefois, en fonction de la détérioration du ou des billets, il vous sera demandé «de plus amples explications quant à la cause et aux circonstances de la détérioration». Et si le montant est important, l'origine des fonds devra être justifiée. Cela «va de soi», glisse la BCL.