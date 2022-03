NSA : Le scandale d'espionnage enfle en Europe

Les accusations contre la NSA continue à s'étendre et pousse les dirigeants européens à demander à Washington de s'engager sur «un code de bonne conduite».

De leur côté, l'Allemagne et le Brésil travaillent à la préparation d'une résolution à l'ONU sur la protection des libertés individuelles dans le contexte des révélations sur le programme d'espionnage international des États-Unis, ont annoncé vendredi des diplomates onusiens. Après la France et l'Allemagne, l'Espagne a annoncé vendredi la convocation de l'ambassadeur américain à Madrid pour lui demander des explications. Cette décision du Premier ministre Mariano Rajoy fait suite à de nouvelles révélations de la presse indiquant que l'Agence nationale de sécurité américaine (NSA) aurait espionné des membres du gouvernement espagnol, dont son prédécesseur José Luis Zapatero.

Une unité de façade

Ces révélations qui se succèdent depuis juin «ont créé des tensions considérables dans nos relations avec certains de nos partenaires étrangers les plus proches», a admis Lisa Monaco, la conseillère de Barack Obama pour la sécurité intérieure. Mais, au delà des protestations, les chefs d'État et de gouvernement de l'UE réunis à Bruxelles n'ont pris aucune mesure de rétorsion envers les États-Unis. «Il ne s'agit pas de commencer à faire monter la pression inutilement» avec Washington, a déclaré le Premier ministre belge, Elio Di Rupo, en résumant l'état d'esprit général.

Les 28 ont donc affiché une unité de façade pour «prendre note» de l'initiative lancée par la France et l'Allemagne pour «engager des discussions bilatérales avec les États-Unis dans le but de trouver d'ici à la fin de l'année un accord sur leurs relations mutuelles dans ce domaine», selon le communiqué du sommet. «Nous allons essayer d'avoir un code de bonne conduite avec les États-Unis, sur ce qui est acceptable et sur ce qui ne l'est pas», a précisé Jean-Claude Juncker.