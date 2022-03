Opacité fiscale : Le secret bancaire favorise la corruption

Les pays développés doivent faire plus pour lutter contre la corruption à l'échelle internationale, selon le rapport annuel de Transparency International (TI) publié mardi.

Selon l'ONG Transparency International, La Nouvelle-Zélande, le Danemark et Singapour sont les bons élèves de son classement. Aucune donnée sur le Luxembourg n'est disponible.

Comme chaque année, les pays en guerre sont ceux qui sont perçus comme les plus corrompus, l'Afghanistan et la Somalie étant les pires. La Nouvelle-Zélande, le Danemark, et Singapour font figure des trois pays les "moins corrompus" dans le rapport annuel qui établit un index de "perception de corruption" pour 180 pays sur la base des 13 sondages réalisés par 10 organisations indépendantes.