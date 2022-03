«Le secret bancaire n'a rien à voir avec la crise»

Dialogue à couteaux tirés mardi soir entre David Pujadas et Jean-Claude Juncker. Le Premier ministre luxembourgeois a moyennement apprécié le reportage façon «Le Luxembourg pour les Nuls» avec démonstration «live» du pseudo blanchiment d’argent à l’aide d’une valise et d’une machine à laver. Trop c’est trop. «Ce reportage caricatural ridicule ne fait pas honneur à votre chaîne». Mais témoigne selon lui de l’arrogance française: «La France n’est pas plus exemplaire que le Luxembourg». Pourquoi n'est-il pas à la réunion de Paris, «parce que le Luxembourg n'est pas aux ordres de la France et de l'Allemagne» et que la décision avait été prise il y a déjà deux mois. Visiblement très irrité, il a lancé à l’adresse des Français, «Il faut que cela cesse: la Fédération Luxembourgeoise de Football n’est pas responsable du fait que l’OM ne soit pas champion de France».