«Comme un vampire»: Le secret beauté d'Heidi Klum? Boire le sang de son mari

Est-ce une blague ou le fait-elle réellement, et sous quelle forme? Le top n'a pas donné plus de détails. Quoi qu'il en soit, les amoureux semblent bien filer le parfait amour. «Ça fait trois ans et on dirait que c'est déjà toute une vie, confie le mannequin. Je le connais tellement bien, nous allons très bien ensemble. Je sens que j'ai finalement trouvé le bon. J'espère que ça restera comme ça». Déjà en 2020, Heidi Klum révélait être «une personne beaucoup plus heureuse» avec le musicien allemand au magazine People.