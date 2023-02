Astuce capillaire: Le secret de la célèbre coiffure de Pamela Anderson? Un string!

Les années 90 reviennent en force. Et qui incarne le mieux cette période que la naïade d’«Alerte à Malibu»? Les stars du moment s’inspirent ainsi largement de la playmate, à commencer par sa coiffure iconique - le «Pam Updo» (le chignon de Pam) - qui consiste en un sexy méli-mélo au sommet du crâne, accompagné de deux longues mèches encadrant le visage. On se souvient de Cardi B sur le tapis rouge du Met Gala le 2 mai dernier. Un style qu’aime aussi arborer Kim Kardashian.

Toutes semblent mettre tout de même beaucoup plus de temps que la bimbo blonde pour réaliser ce chignon. Dans la célèbre capsule de Vogue, «In the bag», Pamela Anderson a littéralement vidé son sac. On y découvre des choses relativement banales: un correcteur, du parfum, des lunettes de soleil, un crayon, du papier… et un string! «Très pratique quand on n’a pas de chouchou», lance-t-elle, geste à l’appui, confiant, de façon un poil provocante, que dans chacun de ses chignons ébouriffés se cachait un sous-vêtement.