Au Luxembourg – Le secrétaire d'Etat Camille Gira est décédé

Au Luxembourg : Le secrétaire d'État Camille Gira est décédé

LUXEMBOURG - Le secrétaire d'État au Développement durable est mort mercredi, quelques heures après son malaise survenu en plein débat à la Chambre des députés.

En plus de sa carrière politique, il a occupé la fonction de président de la Fédération luxembourgeoise de handball entre 2008 et 2013. Né le le 2 juin 1958 à Luxembourg-Ville, Camille Gira, marié et père de deux fils, a fait ses études à l'Athénée et au Lycée Robert-Schuman, de 1970 à 1977. La classe politique étant en deuil, la séance plénière de jeudi après-midi a été annulée, a annoncé la Chambre des députés, dans la soirée.