Malgré la tempête sur les marchés: «Le secteur bancaire est beaucoup plus solide qu'en 2008»: la BCE frappe fort sur les taux

«Il n'est pas possible de déterminer à ce stade quel sera le chemin à suivre» sur les taux, a reconnu la présidente de la BCE Christine Lagarde, alors que la déroute aux États-Unis de la Silicon Valley Bank (SVB) et les inquiétudes autour de Credit Suisse secouent fortement les marchés depuis une semaine.

Une arme à double tranchant

Les hausses de taux sont une arme à double tranchant pour les banques: d'un côté leurs nouveaux prêts rapportent davantage d'intérêts, de l'autre leurs actifs au bilan peuvent souffrir, avec un risque d'impayé accru chez les emprunteurs les plus fragiles et une chute mécanique des cours d'obligations en portefeuille, qui a été fatale pour SVB. Mercredi, c'est le géant helvétique Credit Suisse qui a essuyé la pire séance de son histoire en Bourse après un mouvement de panique lié aux déclarations de son premier actionnaire, la Banque nationale saoudienne.

«Nous surveillons de près les tensions sur les marchés»

Mais le secteur bancaire «est actuellement dans une position beaucoup plus solide qu'en 2008», a assuré Christine Lagarde face à la presse. «Le capital est beaucoup plus élevé qu'il ne l'était il y a 10 ou 15 ans» et «la position de liquidités des banques européennes est robuste», a abondé le vice-président de l'institution Luis de Guindos. «Nous surveillons de près les tensions sur les marchés et restons prêts à réagir», a martelé Mme Lagarde.