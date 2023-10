Le secteur de la distribution et de l'alimentation recrute

«Il est très compliqué de trouver des gens dans les métiers artisanaux comme boucher, boulanger, poissonnier. Nous devons souvent former les candidats nous-mêmes», explique Georges Eischen, associé-gérant de La Provençale. Le grossiste participera mercredi, comme neuf autres entreprises, à un jobday dédié à l'alimentation et à la distribution, organisé par l'Adem et la Fédération luxembourgeoise de l'alimentation et de la distribution (FLAD).