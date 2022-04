Malgré l’actualité : Le secteur du luxe continue sa croissance

Guerre en Ukraine, inflation et confinements en Chine ne semblent pas avoir infléchi les résultats du secteur du luxe dont les ventes continuent de progresser au premier trimestre 2022.

«Sur le trimestre avant fin février, il n’y avait pas la guerre en Ukraine et les confinements plus massifs en Chine (liés à la pandémie de Covid-19) ne sont apparus que depuis début mars», souligne Arnaud Cadart, gérant de portefeuille chez Flornoy. «Le premier trimestre est bon, début avril est dans la même veine... après, ce que cela va donner dépend de beaucoup de choses, au niveau de la conjoncture sanitaire en Chine et au niveau de la conjoncture géopolitique en Europe. On peut dire 'so far, so good' (jusqu’ici tout va bien, NDLR)», a déclaré le PDG de LVMH Bernard Arnault à la presse en marge de son assemblée générale.