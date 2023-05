Le secteur du tabac est-il sur le déclin?

Sur 8 milliards d'humains, les fumeurs sont estimés à plus d'un milliard par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et The Tobacco Atlas, centre d'information sur le tabac de l'ONG américaine Vital Strategies et de l'Université de l'Illinois à Chicago. Chaque année, plus de 5 000 milliards de cigarettes sot fumées. Et si la consommation est toutefois globalement en baisse depuis une dizaine d'années, on reste loin d'un déclin du secteur.