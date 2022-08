Parité euro/dollar: «Le secteur financier pourrait profiter de la nouvelle donne»

La place financière pourrait tenter de profiter de l'équivalence entre les deux principales monnaies du monde. Vincent Lescaut

La dépréciation d’une monnaie par rapport à une autre «a toujours deux impacts, positif et négatif», expose Max Rosen, économiste à la Chambre de commerce. Il évoque l’euro et le dollar. Lundi dernier, la monnaie européenne a atteint son plus bas niveau en 20 ans, à 0,9901 dollar. «Cela est davantage lié à la faiblesse de l’euro qu’à un renchérissement du dollar. Il perd d’ailleurs par rapport à toutes les principales monnaies, comme la livre sterling et le yuan chinois, à l’exception du yen japonais». «La divergence des politiques monétaires aux États-Unis et en Europe» explique aussi le nivellement des deux monnaies, a indiqué mardi Yuriko Backes (DP), ministre des Finances, en réponse à une question du député Mars Di Bartolomeo (LSAP).

L’inconvénient pour l’économie luxembourgeoise se situe évidemment «au niveau des importations, qui deviennent plus onéreuses», rappelle Max Rosen. Cela concerne entre autres les matières premières cotées en dollar, comme le pétrole, «souvent indispensables et sans substitut». Il pense aussi aux entreprises qui «travaillent avec des fournisseurs hors zone euro». Cette nouvelle donne monétaire «crée de l’inflation importée», en renchérissant les coûts. «Cela rogne sur le pouvoir d’achat, donc les salariés vont demander des rémunérations plus élevées, qui alors générera une hausse des coûts, etc.», analyse l’expert.

Effet «pas aisément mesurable»

Le deuxième effet, plus positif, ne se remarque hélas «qu’à plus long terme, car il peut mettre du temps à se mettre en place», note Max Rosen. Les exportations «sont plus compétitives, ce qui peut aider l’industrie manufacturière». Seul le tourisme «voit les effets positifs tout de suite», avec des visiteurs au pouvoir d’achat rehaussé.