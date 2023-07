Au Luxembourg: «Le secteur manque cruellement de main d'oeuvre c'est ça, le plus gros risque»

On était «un peu surpris», souffle Jean-Luc de Matteis, secrétaire central de l'OGBL pour le secteur de la construction. La Chambre des métiers et la Fédération des artisans organisaient ce vendredi matin une conférence de presse sur la « crise historique » à laquelle le secteur fait face. L'invitation évoquait des contacts entre le patronat et les syndicats du secteur pour «signer un plan de maintien dans l'emploi».

Convention collective

«Le logement neuf a pris un coup, ça c'est clair, je comprends une certaine appréhension et si certaines entreprises sont en difficulté, on veut bien négocier», poursuit le syndicaliste. «Mais la rénovation, les routes, etc. sont quand même à un niveau convenable. Cette année, le gouvernement dépense 1,4 milliard d'euros qui retombent dans les entreprises de la construction».

Pour l'OGBL, l'urgence est plus à la négociation de la convention collective de la branche, actuellement «au point mort». «Le secteur manque cruellement de main-d'œuvre et beaucoup de sociétés me disent que c'est ça, le plus gros risque dans la construction». Les derniers chiffres disponibles sur le site de l'ADEM indiquent 546 postes vacants à la fin du mois de mai (-22,3% sur un an) et 187 postes libres déclarés au courant du mois (-32,2% sur un an).