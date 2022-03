En Europe : Le secteur touristique va un peu moins mal

Si le tourisme est toujours en net recul au niveau européen, les baisses sont moins importantes cet été qu'au printemps dernier. Une tendance qui se vérifie aussi au Luxembourg.

Le recul du tourisme en Europe a été moins fort pendant l'été, quand presque toute l'Europe était déconfinée, qu'au printemps, au plus fort des confinements, selon une étude Eurostat publiée ce mercredi, qui indique les mêmes tendances pour le secteur au Luxembourg. L'Institut statistique européen calcule que le nombre de nuitées dans des établissements touristiques (hôtels, campings etc.) a globalement reculé de 50% de janvier à août, par rapport à la même période en 2019, pour un total de 1,1 milliard de nuitées au niveau européen.

Mois par mois, le nombre de nuitées recule de 63% en mars 2020 par rapport à mars 2019, puis tombe presque dans le néant en avril, avec une chute de 95%, et de 89% en mai. La situation commence à s'améliorer timidement en juin (-71%), puis pendant les vacances d'été, avec des baisses de «seulement» 42% en juillet et 32% en août. L'année avait pourtant bien commencé, avec des hausses de 5% et 6% en janvier et février, avant que le coronavirus ne vienne tout gâcher.