Rockhal : Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit - le Concert à la Rockhal le 13 novembre

Concert

J. R. R. Tolkien en concert avec un orchestre et un chœur sur la musique oscarisée de Howard Shore, Annie Lennox, Enya et Ed Sheeran. Le monde fantastique des hobbits et des elfes du «Seigneur des Anneaux» de J.R.R. Tolkien arrive à la Rockhal sous forme de concert avec orchestre symphonique et chœur. Au cours d'une représentation de deux heures, le monde légendaire des Hobbits prend vie dans un événement musical unique.