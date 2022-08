Budget d'un milliard de dollars : «Le Seigneur des Anneaux»: Jeff Bezos assouvit une «obsession personnelle»

Pour 250 millions de dollars

Cinq saisons prévues

«Les Anneaux du Pouvoir» se déroulent 4 000 ans avant la trilogie de films tournée par Peter Jackson et les livres originaux, dans un «Deuxième Age», une période historique fictive de l’univers inventé par Tolkien et sur laquelle il a livré relativement peu de détails.

Le casting de la série est finalement peu connu à l’échelle mondiale. Morfydd Clark et Robert Aramayo jouent des versions très rajeunies de Galadriel et Elrond, des personnages déjà familiers des fans des films du «Seigneur des Anneaux». «C’est une histoire d’aventure épique, avec des thèmes universels, et il y a un vrai travail d’amour - nous avons tous travaillé très très dur dessus, et j’espère que les gens apprécieront», a commenté Robert Aramayo à la première lundi.