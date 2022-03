Catastrophes au Chili : Le séisme coûtera 30 milliards

Le séisme et le tsunami du 27 février au Chili devraient coûter 9,3 milliards de dollars à l'État et 7,8 milliards au secteur privé, selon un premier bilan confirmant un coût global proche de 30 milliards de dollars.

Les infrastructures de logement, d'éducation et de santé ont été les plus durement affectées, et coûteront le plus à l'État, confirme le rapport, avec des réparations nécessaires pour plus de 4 000 établissements scolaires et 62 hôpitaux, pour huit d'entre eux de lourds travaux de structure.