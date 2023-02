Bilan réévalué : Le séisme en Turquie et en Syrie a fait plus de 50 000 morts

Le bilan du séisme qui a ravagé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier a été revu à la hausse et dépasse désormais les 50 000 victimes.

19.02 La Turquie a décidé dimanche, quatorze jours après le séisme du 6 février, d’arrêter les recherches sauf dans les deux provinces les plus touchées, Kahramanmaras et Hatay, a annoncé l’agence gouvernementale de secours (Afad).

21.02 Les répliques de tremblements de terre, comme celles qui viennent de secouer à nouveau la Turquie et la Syrie, se produisent en cascade après un gros séisme. Et elles peuvent durer des mois mais en s'espaçant au fil temps, disent les experts.

Plus de 50 000 personnes ont péri en Turquie et en Syrie dans le séisme du 6 février, selon un bilan obtenu par l'AFP auprès de plusieurs sources, et réévalué à la hausse côté syrien. En Syrie, le nombre de morts est de 5 951 morts, selon un bilan compilé mardi à partir de recoupements de plusieurs sources. Le dernier bilan turc en date, fourni dimanche par l’Agence publique turque de gestion des catastrophes (Afad), est de 44 374 morts.