Beckerich : Le Semi-Marathon des 2 Luxembourg de retour le 1er mai

BECKERICH – Après deux années d'interruption en raison de la pandémie, le «Semi-marathon des 2 Luxembourg» partira de Beckerich le 1er mai.

La course, organisée conjointement par l'Entente des sociétés de Beckerich, l'ASBL Réidener Wanterlaf , et l’Athletic Club Dampicourt (Belgique), dans le cadre de son Challenge des Allures Libres de Gaume, prévoit deux épreuves de 21 et de 5 km pour adultes et une course enfant de 1 kilomètre.