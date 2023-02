Voyage: Le Sénégal: soleil, nature et chaleur humaine

À environ six heures d'avion du Grand-Duché, le pays de la Teranga est une destination hivernale ensoleillée et paisible.

1 / 17 Yannis Bouaraba/L'essentiel Yannis Bouaraba/L'essentiel Pixabay

Ses pirogues multicolores, ses plages de rêve, son soleil, sa végétation luxuriantes dans le Sud, mais avant tout, son peuple, d'une bienveillante et d'une humilité touchantes. Qu'est-ce qu'on se sent bien, au Sénégal…

De l'agitation frénétique de Dakar, capitale trépidante, à l'île mythique de Gorée, où dominent l'histoire et le recueillement, en passant par le Lac Rose, la pittoresque et coloniale cité de Saint-Louis, les plages festives de la Petite Côte, le magnifique delta du Sine-Saloum et la rebelle Casamance, le Sénégal est une superbe destination hivernale, ensoleillée et accessible, qui constitue une parfaite porte d'entrée pour un premier voyage en Afrique.

De taille modeste et peuplé de près de 17 millions d'habitants, il est une démocratie stable, où les ethnies cohabitent en harmonie en dépit de leurs différences linguistiques parfois marquées. Wolofs, Halpulaars, Sérères, Diolas... Une mosaïque culturelle dont tous les peuples ont en commun la «Teranga», cette hospitalité légendaire qui bouleversera sans aucun doute le voyageur en quête de chaleur humaine.

Au large de Dakar, la toute petite île de Ngor est un véritable havre de paix, à seulement quelques encablures de la capitale. On y accède en pirogue. Yannis Bouaraba/L'essentiel

Car les Sénégalais ne sont pas avares de conversations fortuites, de politesses interminables et d'invitations à boire l'ataya, le thé local. Les plus chanceux dégusteront peut-être un thiéboudienne au milieu d'une famille. Au Sénégal, les touristes évoluent sans peine. Le passé colonial du pays n'y est pas étranger, la langue française y est très largement pratiquée et facilite les contacts, aux quatre coins du pays, où règne la tolérance, malgré le poids des traditions.

Mais le pays a aussi des richesses naturelles insoupçonnées. Si elles ne sont pas comparables à celles de l'Afrique de l'Est, le Sénégal présente une faune et une flore intéressantes sur les plans aquatique et terrestre. Les passionnés d’ornithologie seront fascinés par l’incroyable diversité de l’avifaune, avec plus de 600 espèces répertoriées dans tout le pays.

La Casamance, un joyau méconnu

Un coucher de soleil sur les rives des bolongs, en Casamance. Yannis Bouaraba/L'essentiel

La petite région située au sud de la Gambie et du fleuve éponyme offre un tout autre visage du pays. Loin de l'agitation de Dakar et des stations balnéaires de la Petite Côte, elle surprend par sa nature sauvage et préservée et ses villages typiques où les traditions animistes sont profondément enracinées. Longtemps isolée et méconnue des touristes, cette région mérite qu'on s'y attarde quelques jours.

À la frontière avec la Guinée-Bissau, le petit village portuaire de Cap-Skirring est accessible en avion de Dakar. Ici, pas de grands complexes hôteliers. Si le Club Med et son atmosphère aseptisée ne permettent pas de découvrir le réel charme du lieu, on préfère loger dans l'un des dizaines de petits campements posés en toute simplicité au bord de la plage. En s'enfonçant dans les villages des terres, on découvre de merveilleux paysages verdoyants.

Un arrêt dans la petite bourgade d'Oussouye, et on est plongé dans l'univers de la culture diola. Après avoir visité une fabrique de noix de cajou, le trésor de la région, on peut demander une audition auprès du roi d'Oussouye, qui se fera un plaisir de vous recevoir. On aime aussi se perdre en pirogue dans les dédales de bolongs. La Casamance recèle également de nombreuses îles, habitées ou sauvages, dont la plus connue et celle de Carabane. Sa plage de rêve bordée de cocotiers verdoyants dévoile des paysages de carte postale où on se laisse bercer par sa douceur de vivre, au rythme des vagues.

L'incontournable Île de Gorée On ne conçoit pas un voyage au Sénégal sans une halte par l'île de Gorée, sans doute la plus célèbre du pays. Située à 3,5 kilomètres au large de Dakar, elle est le symbole de l'histoire de la traite négrière puisqu'elle fut le plus grand centre de commerce d'esclaves de 1726 à 1848. Elle est aujourd'hui un lieu de mémoire classé au patrimoine mondial de l'Unesco. La Maison des Esclaves constitue le point d'orgue d'une visite touchante, qui met le visiteur face à l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Yannis Bouaraba/L'essentiel

En pirogue dans la mangrove Yannis Bouaraba/L'essentiel Au sud de Dakar, dans le fabuleux delta du Sine-Saloum ou en Casamance, sillonner les bolongs en pirogue est une activité incontournable. Ces dizaines bras de mer bordés de mangrove s'enfoncent dans les terres et abritent une biodiversité exceptionnelle. En pirogue, on s'aventure dans ces labyrinthes d'eau salinisée par les marées pour observer de nombreuses espèces d'oiseaux, pêcher, ou pique-niquer sur des îlots sauvages. Louez une pirogue, emmenez un guide et laissez-vous bercer par le rythme des bolongs.