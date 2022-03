11-Septembre 2001 : Le serveur de la tour nord a enfin un visage

Deux victimes des attaques de New York n'ont pas leur portrait sur le Mur des visages du Musée du mémorial du 11-Septembre. Un employé a décidé d'y remédier.

(Courtesy of the 9/11 Memorial & Museum, Jin S. Lee)

Le doux regard et le sourire d'Albert Ogletree a enfin pris place sur le Mur des visages parmi les portraits des 2 977 victimes des attaques du 11 septembre 2001. Et ce, grâce à la ténacité d'un employé du Musée du mémorial du 11-Septembre. Grant Llera travaille depuis un peu plus d'un an sur le site de commémorations et avait un petit pincement au cœur quand il passait devant l'emplacement d'Albert Ogletree, serveur de la cafétéria située dans la tour nord.