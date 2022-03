SUV : Le sex-appeal en plus pour le nouveau Hyundai ix35

Le x est le symbole du renouveau pour le constructeur coréen. L'ix35 a bien des atouts pour plaire.

Comparé au Tucson qu'il vient remplacer, l'ix35 a beaucoup plus de caractère et de sex-appeal. Moins rond que le Tucson, l'ix35 a une silhouette expressive, faite de lignes tendues et d'arrêtes. L'intérieur est vraiment chic, moderne et super bien agencé.

Si l'on se sent vite très bien à bord, c'est rien en comparaison du plaisir de conduite que procure le nouveau moteur diesel deux litres qui existe en deux versions. L'une de 184 hevaux, avec une boîte automatique à six rapports, nouvelle également. L'autre de 136 chevaux, couplée à une boîte manuelle à six rapports.