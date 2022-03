Los Angeles : Le sex-symbol n’en peut plus du célibat

Jason Lewis, que l’on

reverra dans la suite de «Sex and the City» au cinéma, est à l’affût d’une nouvelle copine. Avis aux amateurs!

«Pour qu’une femme me séduise, il faut qu’elle soit athlétique, intelligente et humble», confie le beau Jason Lewis au magazine «People». Célibataire, l’acteur qui incarne Smith, l’amant de Samantha dans «Sex and the City», veut de nouveau partager sa couche. «Je dors nu. Il n’y a rien entre les draps et moi, précise-t-il. Et cela devra être pareil pour ma future copine. Autrement, autant dormir dans deux lits séparés!».