Emrata: «Le sexe est très relaxant pour moi»

Qu’on se le dise: Emily Ratajkowski est une femme très libérée. Depuis qu’elle s’est séparée de son mari et père de son fils, Sebastian Bear-McClard, en juin 2022, l’Américaine profite à fond de son célibat. Celle qui a eu une brève romance avec le comédien américain Eric André, a surtout envie de s’amuser avec les hommes qui l’attirent. «Le sexe est très relaxant pour moi. C'est comme un exutoire, a confié le top de 31 ans dans le podcast «Forbidden Fruits, with Julia Fox and Niki Takesh».

On en apprend tellement sur les gens en ayant des relations sexuelles avec eux, c'est fou. J'ai appris ça en faisant des rencontres». Et Emrata d’ajouter: «Le seul problème avec ces rencontres, c'est que vous ne savez pas comment ça va se passer lorsque vous couchez avec quelqu'un de nouveau». Et que dire de son récent baiser passionné avec le chanteur Harry Styles, dans une rue de Tokyo? «Pour le moment, c’est juste du fun et j’aime vraiment ça», a-t-elle fait savoir.