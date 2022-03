Le sexe pour oublier la crise

Face à la morosité économique qui réduit leur pouvoir d'achat, une majorité de Britanniques choisit les galipettes comme passe-temps gratuit favori, selon un sondage publié lundi.

Se glisser sous la couette est élu l'activité la plus populaire en temps de crise par 37% des deux milliers de Britanniques interrogés par l'institut YouGov.

De fortes différences apparaissent cependant entre hommes et femmes. Ces dernières classent en premier «bavarder entre amis», avec 28%, devant le sexe (21%), le lèche-vitrine (14%) et le musée (7%). Les hommes citent à 53% le sexe comme leur passe-temps gratuit favori, contre 8% le bavardage, 5% le musée et 4% le lèche-vitrine.