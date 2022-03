Le sidérurgiste Corus Rail tourne toujours à plein

HAYANGE - Fabricant de rails, le site

lorrain de Corus Rail n'a pas connu de chute des commandes.

«Nos capacités sont utilisées à plus de 90%», confirme Colin McGibbon, directeur du site d'Hayange qui emploie 440 personnes. Car l'entreprise produit des pièces qui restent demandées: des rails.

«Nous produisons des rails classiques, comme pour le TGV en France et d'autres produits spécifiques pour lesquels nous n'avons pas encore senti trop de baisse», indique le directeur. Et la bonne nouvelle c'est que des États comptent soutenir la croissance en investissant dans les infrastructures, dont le rail.

Tout va bien alors? Le directeur préfère rester prudent. «Si les annonces des gouvernements sont appliquées, il y aura des appels d'offres et nous y répondrons. Ensuite, il faut être retenu».

Et le site doit aussi faire avec les difficultés du groupe Corus. D'autres usines très liées à l'automobile ont moins de chance qu'Hayange et, si le groupe a annoncé investir en Moselle, les 30 millions pourraient être versés en fin d'année, voire plus tard.