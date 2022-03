En Chine : Le site du crash passé au peigne fin

Les secours affrontent mardi la pluie et la boue à la recherche de traces des 132 personnes à bord du Boeing-737 qui s'est écrasé dans une zone montagneuse du sud de la Chine, après une chute d'à peine quelques minutes.

Les causes de la catastrophe restent inconnues près de 24 heures après que le vol MU5735 de la China Eastern Airlines eut piqué vers le sol presqu'à la verticale, ne laissant guère d'espoir de survie à ses passagers. Lundi soir, la compagnie a présenté ses hommages aux victimes, mais sans préciser leur nombre. Des vidéos diffusées par les médias publics montrent une sorte de clairière formée par l'appareil dans une zone boisée, avec des débris peu reconnaissables, à part un morceau d'aile aux couleurs bleue et rouge de la compagnie.

Les corps et les effets personnels des passagers ont probablement été «entièrement brûlés» par l'explosion de l'appareil au sol, suivie d'un incendie, a déclaré à l'AFP une secouriste qui a passé la nuit sur le site. Les recherches sont compliquées par le terrain accidenté et la végétation dense, a précisé cette femme qui a refusé de dire son nom. La police bloquait l'accès au site de l'accident dans un village entouré de forêts et de rizières.