Bourde sur Internet : Le site du président Romney en ligne

Le candidat républicain, battu par Barack Obama, s’était préparé à la victoire et avait même un site Internet déjà prêt: celui-ci a été mis en ligne par erreur.

Sur la page d’accueil, on retrouve un Mitt Romney souriant avec, en arrière-plan, la bannière étoilée flottant au vent. On peut y lire deux citations: «Le XXIe siècle peut et doit être le siècle de l’Amérique. La torche de l’Amérique est celle de la morale et de l’espoir» et «Je suis excité par les perspectives de notre nation. Ma priorité est de remettre les Américains au travail».