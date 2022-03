Coupe du monde : Le skieur Marcel Hirscher n'est jamais rassasié

Le slalom disputé dimanche à Adelboden, en Suisse, a de nouveau été remporté par l'Autrichien, qui a ainsi signé sa 67e victoire en Coupe du monde.

Avec 67 victoires en Coupe du monde, Hirscher, 29 ans, se trouve encore loin du record détenu par le Suédois Ingemar Stenmark (86 victoires). Le technicien suédois avait remporté son dernier succès, dans le slalom géant d'Aspen, en 1989, à 33 ans, avant de mettre un terme à sa carrière. Le Français Clément Noël qui tournait autour du podium depuis un certain temps et avait fini à la 4e place l'an passé dans le slalom des Jeux olympiques de Pyeongchang, a enfin réussi à s'immiscer parmi les cadors.

Victorieux samedi du slalom géant devant Kristoffersen, Hirscher n'a plus quitté le podium en slalom à Adelboden depuis 2010, signant cinq victoires. Il aura encore l'occasion d'améliorer son palmarès le week-end prochain dans le slalom de Wengen (Suisse). Son compatriote Marco Schwarz, auteur d'une superbe première manche, comptait 34/100 d'avance sur Kristoffersen et 39/100 sur Hirscher. Le vainqueur du City Even d'Oslo n'a cependant pas résisté à la pression et est parti à la faute dans la seconde manche.