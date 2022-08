Cyclisme au Luxembourg : Le Skoda Tour Luxembourg revient le 13 septembre

«Un parcours à fort potentiel». Le ton est donné d’emblée! La 82e édition du Skoda Tour Luxembourg sera de retour au Grand-Duché du mardi 13 au samedi 17 septembre 2022. Aucune région du pays ne sera oubliée car « la plus grande des courses cyclistes du Grand-Duché » traversera les collines des Ardennes, les vignobles de la Moselle et les sites industriels du sud du Luxembourg.

Six équipes WorldTour, parmi les 18 équipes participantes, ont été confirmées, ce jeudi 18 août, lors d’une conférence de presse organisée à Junglinster au Garage Losch Skoda. Les solides formations Ag2r-Citroën, Cofidis, Groupama-FDJ, Trek-Segafredo, Quick-Step Alpha Vinck, UAE Team Emirates emmèneront donc un peloton où l’on retrouvera également 9 UCI Pro Teams, dont Alpecin-Deceuninck, et 3 équipes continentales, dont Leopard Pro Cycling.

Qui succédera au Portugais João Almeida? On le saura le samedi 17 septembre au terme de cinq étapes qui seront retransmises, lors des deux dernières heures de course, dans 135 pays grâce à RTL Télé Lëtzebuerg et Eurosport. La course sera également diffusée sur l’Eurosport Player, Global Cycling Network, la chaîne L’Équipe en France et la Rai en Italie.