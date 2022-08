Cyclisme : «Le Skoda Tour, un bel outil de promotion du Luxembourg»

Des coureurs sont déjà très motivés pour nous rejoindre. On aura de très belles équipes. Je dois également dire que l'étape qui se terminera à Diekirch, le jeudi 15 septembre, sera très très dure. On est également très contents de pouvoir faire le grand départ au Stade de Luxembourg, le mardi 13. On a beaucoup de nouveautés à montrer au public et au monde entier en dehors des frontières luxembourgeoises. Notre Tour, c'est un événement national, mais l'an dernier, on a compté 8 millions de vues sur Eurosport à travers la planète. Pour 2022, on espère que l'on va battre ce record. Cette année, on sera diffusés en Nouvelle-Zélande et en Australie. On espère que des cyclistes de ces deux pays feront un jour le déplacement pour venir rouler à vélo chez nous. C'est un bel outil pour la promotion du pays et de nos partenaires.