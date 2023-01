Ski/Suisse: Le slalom des championnats du Luxembourg annulé à cause de la météo

De retour après deux ans d’absence à cause du Covid, les championnats nationaux de ski n’ont pas réussi à aller à leur terme, ce week-end à Adelboden, en Suisse. Après le géant remporté par Gwyneth ten Raa et Matthieu Osch samedi, les conditions météorologiques n’ont pas permis au slalom de se tenir dimanche. «Nous avons été forcés d’annuler la course car toutes les remontées mécaniques de la station sont fermées aujourd’hui (dimanche), explique Gilles Osch, le directeur de course. Il pleut jusqu’à bien au-delà de 2 000 mètres, donc ce serait difficile de faire un slalom. Avec la pluie, la neige ne tiendrait sûrement pas assez pour pouvoir faire deux manches correctes».