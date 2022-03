Tendance : Le smoothie se déguste aussi dans un bol

On peut revisiter le frappé aux fruits avec une préparation plus dense. Les recettes se déclinent à souhait et se partagent en ligne.

Un concept culinaire américain prend pied en Europe, notamment au Royaume-Uni, annonce The Daily Telegraph. Il s’agit du smoothie servi dans un bol. La boisson devient une soupe épaisse et onctueuse sur laquelle on dépose une garniture croquante et décorative.

On obtient cette texture en mixant selon ses envies «de la glace pilée, des fruits et légumes surgelés, des protéines en poudre ou des graisses saines», explique la nutritionniste McKel Hill au journal. Mais attention au dosage, faute de quoi ce plat matinal peut se transformer en bombe calorique! «On risque d’ajouter trop d’ingrédients épaississants tels que Granola, fruits secs ou de la noix de coco», précise la spécialiste.

Quelques idées...

Pour se lancer, les débutants peuvent prendre des recettes sur des blogs ou sur Instagram avec le hashtag #smoothiebowl (voir la galerie photos ci-dessus). Exemple de suggestion: on peut mélanger 250 ml de lait d’amande avec une demi-banane, 175 g de baies congelées et une cuillère à soupe de yogourt grec. Puis on dépose en surface 60 g de myrtilles, 45 g de framboises, deux cuillères de Granola et une dose de graines à choix.

Les préparations avec des légumes sont aussi possibles. On peut mixer deux bananes avec quelques framboises, un demi-avocat, une tranche de betterave, la moitié d’une courgette, 250 ml de lait d’amande, une cuillerée de poudre de maca et de vanille. À vous de jouer!