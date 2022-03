Commercialisation en Europe : Le soja OGM de Monsanto autorisé en Europe

Le tribunal de l'UE a confirmé jeudi, l'autorisation par la Commission européenne de la mise sur le marché européen de produits contenant du soja OGM de l'américain Monsanto.

La justice européenne a ainsi rejeté le recours de trois organisations non gouvernementales allemandes, opposées à l'introduction de ces produits sur le marché, et qui avaient demandé à la Commission européenne d'effectuer un réexamen interne de sa décision d'autorisation. Des demandes rejetées par l'exécutif européen en 2013 qui les estimait infondées.

Un an auparavant, la Commission avait autorisé la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié. Elle avait donné son feu vert sur la base d'un avis favorable de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) émis en 2012. L'EFSA avait «considéré que le soja génétiquement modifié était, dans le contexte de ses utilisations envisagées, aussi sûr que le soja conventionnel (c'est-à-dire le soja non génétiquement modifié) quant à ses effets potentiels sur la santé humaine et animale ou sur l'environnement».