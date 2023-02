Au Luxembourg: Le soleil a brillé moins d'une heure par jour en janvier

Vous aussi, ce mois de janvier vous a paru particulièrement long et morose? Cette impression est confirmée par les données publiées ce mercredi matin par MeteoLux, qui dresse le bilan climatologique du premier mois de l'année. Un mois lors duquel le soleil a été plus absent que d'habitude. Il a ainsi brillé pendant 27 heures au total, sur 31 jours, pas de quoi renouveler les stocks de vitamines D des résidents… En moyenne, le ciel luxembourgeois est ensoleillé 52 heures par mois, presque deux fois plus, sur la période 1991-2020.