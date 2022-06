Diplomatie : Le «Sommet des Amériques» de Biden, troublé avant d’avoir commencé

Il n’y a toujours pas de liste des invités: le «Sommet des Amériques» censé inaugurer lundi une nouvelle ère dans les relations des États-Unis avec l’Amérique latine, connaît déjà des cahots.

Sujet politiquement explosif

Son principal conseiller pour l’Amérique latine, Juan Gonzalez, a indiqué à la presse que le président démocrate entendait «promouvoir une vision d’une région sûre» et «démocratique», ce «qui est au fond dans l’intérêt stratégique des États-Unis». Joe Biden va, selon lui, faire des annonces sur la coopération économique et la lutte contre la pandémie de Covid-19 ainsi que contre le changement climatique.

Le président espère aussi conclure un accord de coopération régionale sur un sujet politiquement explosif, et qui lui vaut de violentes critiques de l’opposition républicaine: l’immigration. Le nombre de personnes cherchant à entrer aux États-Unis après avoir fui la pauvreté et la violence en Amérique centrale et à Haïti est en hausse. L’administration Biden n’a jusqu’ici pas tenu sa promesse de mener une politique d’immigration rénovée, qu’elle veut plus humaine que celle du mandat Trump.