Nouvelle audience : Le sort d'Assange entre les mains d'un juge suédois

Un tribunal de Stockholm a ouvert une audience publique, mercredi, afin de décider d'annuler ou non le mandat d'arrêt européen contre le fondateur de WikiLeaks, accusé d'agressions sexuelles.

L'annulation du mandat d'arrêt permettrait à l'Australien, âgé de 43 ans, de sortir de l'ambassade d'Équateur à Londres, où il a passé les deux dernières années, dans l'espoir d'éviter d'être extradé vers la Suède. Les procureurs ont demandé que le mandat d'arrêt soit maintenu, selon l'agence de presse suédoise TT. Or, l'avocat de M. Assange, Thomas Olsson, a réclamé qu'il soit annulé, avec un effet immédiat, a rapporté TT, alors que l'audience se poursuit à huis clos. Le mandat d'arrêt avait été lancé fin 2010, à la suite d'une plainte déposée par deux Suédoises qui l'accusent de viol et d'agression sexuelle, dans la région de Stockholm, cette année là, accusations que réfute l'intéressé.

Depuis juin 2012, M. Assange s'est réfugié à l'ambassade d'Équateur, à Londres, afin d'éviter l'extradition vers la Suède. Il craint d'être in fine extradé vers les États-Unis, où WikiLeaks a fait couler beaucoup d'encre lors de la publication de milliers de documents classés secrets. Fin 2010, WikiLeaks a été à maintes reprises à l'origine de révélations surprenantes sur les activités gouvernementales menées à l'abri des regards, dans le monde entier. Allant de documents secrets sur les guerres en Afghanistan et en Irak à des commentaires confidentiels de diplomates américains, WikiLeaks a fourni au public des informations sans précédent sur la scène politique internationale.