En Egypte : Le sort de la «Britney Spears arabe» captive le public

Tribunal des talk-shows

«À cause de ses choix et de ses cheveux (...) Sherine Abdel Wahab a été kidnappée par sa famille», accuse le blogueur Mahmoud Salem sur Facebook, relançant le mot-clé #FreeBritney (libérez Britney, en anglais) utilisé par les fans qui réclamaient la levée de la tutelle de son père. Cet enlèvement présumé semble démenti par l'intéressée: son avocat a retiré la plainte qu'il avait déposée contre sa famille mi-octobre. «Les rapports médicaux affirment qu'une hospitalisation était nécessaire», a dit Yasser Qantouch à une télévision.

La question du droit des femmes est sensible en Egypte où selon les autorités, près de huit millions de femmes avaient subi en 2015 des violences de la part d'un époux, d'un proche ou d'un étranger dans l'espace public. Par ailleurs, en 2021, le gouvernement a proposé -sans succès- un projet de loi visant à permettre aux pères et aux frères des 50 millions d'Egyptiennes d'annuler leur mariage.

Plus de 20 millions d'exemplaires

Du Maroc au Yémen, en passant par Bahreïn ou le Soudan, artistes et internautes ont lancé mots-clés et autres messages de soutien à Sherine Abdel Wahab, qu'ils suivent depuis plus de 20 ans. «Avec son talent rare, elle a repris le flambeau des grandes voix du monde arabe», comme Oum Kalsoum, Warda ou Fairouz, affirme à l'AFP Tareq Mortada, porte-parole du syndicat des musiciens égyptiens.

Son premier album en 2002, «Free Mix 3» en collaboration avec le chanteur Tamer Hosni, s'était vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Sept albums, un film, une sitcom et un siège de juge à la version arabe du télé-crochet The Voice plus tard, la chanteuse continue de fasciner.