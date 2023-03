Au Luxembourg: Le sosie de Ronaldo a voyagé depuis Lisbonne

Plus qu’une star du football, Cristiano Ronaldo est une vedette «people», une idole absolue pour certains fans. Sandro, 25 ans, en fait partie.

Le jeune homme n’avait même pas 5 ans quand le Portugais débutait sa carrière professionnelle. Vingt ans plus tard, il a fait le voyage depuis Lisbonne pour suivre son modèle au Luxembourg: «Je l’aime, c’est le meilleur. Et en plus je lui resemble», affirme-t-il muni d’un drapeau à l’effigie du quintuple Ballon d’Or.