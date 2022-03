Le sosie genevois de Clooney sur TF1

«Trois ou quatre fois par jour, on m’arrête pour savoir si je ne suis pas George Clooney», dit Pedro Barbosa (41 ans). Ce Brésilien d’origine, vivant depuis vingt ans à Genève, est devenu malgré lui le sosie de l’acteur américain. Sa ressemblance avec Clooney a été notée jusque sur TF1, qui l’a retenu pour «Qui sera le meilleur sosie?», émission présentée par Christophe Dechavanne le 4 avril. Pedro y va «pour le plaisir et, pourquoi pas, pour remporter le gain de 15000euros». Après l’émission, il retournera à ses métiers de mannequin et pianiste de bar (il joue dans des hôtels à travers Paris).