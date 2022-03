Le sous-marin était trop chargé

L'accident samedi à bord d'un sous-marin russe à propulsion nucléaire qui a fait 20 morts et 21 blessés est dû essentiellement, selon les autorités, à la défaillance du système anti-incendie. Mais aussi au nombre excessif de personnes à bord.

Selon un porte-parole de la Marine, le capitaine Igor Dygalo, le sous-marin qui n'a pas été endommagé et dont la partie nucléaire n'a pas été touchée a rejoint sa base sur la côte pacifique russe par ses propres moyens. Le bâtiment est rentré à son port de Bolchoï Kamen, près de Vladivostok, selon la télévision d'Etat Rossiya.

"Un sous-marin est particulièrement vulnérable pendant les essais. Avec à la fois du personnel de Marine et des civils à bord, il est très difficile de maintenir un grand nombre de gens organisés", a commenté Gennady Illarionov, un officier sous-marinier retraité, cité par l'agence RIA-Novosti.

L'accident est survenu samedi lors d'une sortie d'essais "dans le polygone de la Flotte du Pacifique, dans le secteur de la Mer du Japon", a expliqué le capitaine Dygalo. Le drame, a-t-il ajouté, est le "résultat d'une défaillance du système anti-incendie dans les première et deuxième sections" du submersible près de l'avant du bâtiment.

Pour une raison encore indéterminée, ce système anti-incendie s'est déclenché inopinément, provoquant l'émission du gaz fréon, dont des traces ont été retrouvées dans le poumons des victimes. Ce gaz aux propriétés réfrigérantes permet de neutraliser un incendie survenu dans le compartiment d'un sous-marin. Mais le fréon est toxique et les victimes, 17 civils et trois marins, sont décédées par asphyxie, a déclaré Serguei Markine, un responsable de la commission d'enquête du parquet russe. Il n'a pas exclu une violation des règles de mise en oeuvre et une erreur humaine.