«Le soutien du Maroc? Un signe d'espoir pour la Palestine»

Si l'engouement pour la Coupe du monde a été tout relatif sur le plan institutionnel au Luxembourg (NDLR: les Roud Léiwen n'ont jamais participé à un Mondial), les fans de foot n'ont pas vraiment boycotté le plus grand évènement sportif de la planète, et observé avec attention les manifestations politiques sur le terrain. Du silence des Iraniens à la polémique sur le brassard arc-en-ciel en passant par la main devant la bouche des Allemands, le Mondial au Qatar a été utilisé comme caisse de résonance par les acteurs du jeu.

À ce titre, le drapeau palestinien affiché par les joueurs du Maroc après leurs exploits successifs (qualifications contre l'Espagne en huitième de finale, et le Portugal en quart) n'est pas passé inaperçu au Grand-Duché. «Même si nous continuons à penser que l'organisation de ce Mondial au Qatar est une honte pour des raisons politiques et écologiques, cela constitue un signe d'espoir pour la cause palestinienne», se félicite Michel Legrand, membre du Conseil d’administration du CPJPO (Comité pour une Paix Juste au Proche-Orient).