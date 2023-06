JPEE: Le soutien sans faille des sportifs luxembourgeois

À chaque édition des Jeux des petits États d’Europe (JPEE), c’est une tradition. Les sportifs luxembourgeois font partie des plus fervents pour encourager leurs confrères des autres disciplines. On a surtout pu le voir mercredi, au tennis de table, quand la sélection de basket masculine a chauffé la salle pendant la finale par équipes perdue par Eric Glod et Luka Mladenovic. Même si leurs adversaires maltais étaient à domicile, ce sont bien les Luxembourgeois qui ont reçu le soutien le plus bruyant.

«J’aime bien faire ça, aller à la natation ou au basket, c’est mon sport préféré. C’est important d’avoir cet esprit luxembourgeois, de passer du temps ensemble. Surtout quand on fait un sport comme le tennis où on est souvent seul, ça fait du bien d’être en équipe».

En plus de la solidarité luxembourgeoise, il faut aussi compter avec les liens établis entre les nombreux sportifs passés par le Sportlycée. C’est ainsi que le basketteur Lou Demuth est venu soutenir ses potes Luka Mladenovic et Eric Thillen au tennis de table dès qu’il a eu un jour de repos. Dès ce vendredi, on devrait encore voir et entendre les sportifs en survêtement rouge et blanc autour des terrains de rugby à 7, de tennis de table ou au bord de la piscine