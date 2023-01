Aux Pays-Bas : Le souvenir d'un raz-de-marée alimente de nouvelles craintes

Chiem de Vos, alors 7 ans, n'oubliera jamais le cri de désespoir de son voisin lors du raz-de-marée meurtrier de 1953 aux Pays-Bas, un drame qui, craint-il, pourrait se répéter à cause du changement climatique.

AFP

Des hommes, des femmes, des enfants et du bétail flottant dans les eaux glacées, des villages ravagés et des milliers d'hectares inondés : la scène d'horreur d'il y a 70 ans trotte dans les esprits aux Pays-Bas, dont un tiers du territoire se situe sous le niveau de la mer. Survenue en mer du Nord dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1953, la catastrophe naturelle, causée par des vents d'une violente dépression, a fait plus de 2 500 morts aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni, dont 1 836 Néerlandais.

Encore sous le choc, les Pays-Bas lancent le plan Delta en 1954, le plus grand ouvrage de défense contre les eaux au monde, terminé en 1983. Des digues, des écluses et des barrages anti-tempête doivent éviter un nouveau drame. Mais la peur de la montée des eaux provoquée par le changement climatique est aujourd'hui au cœur des commémorations. «Même si les digues sont si hautes, même si elles sont si larges, quand l'eau arrive, vous ne pouvez pas l'arrêter, et j'ai peur de ça», témoigne auprès de l'AFP Chiem de Vos, 77 ans. En 1953, la digue qui était censée protéger sa maison s'est rompue sous la force des eaux déchaînées à Heijningen, petit village dans le sud-ouest des Pays-Bas.

Depuis son lit, il entend «le rugissement de la tempête et le grincement des arbres», le voisin paniqué qui tambourine sur la fenêtre, et puis vient le chaos total. «Nous avions un potager, des poules, des cochons, des vaches, un verger, et puis ce grand raz-de-marée de 4 mètres de haut est venu et a tout emporté», se rappelle M. De Vos, évacué à temps avec sa famille.

Plus de 10% des habitants de son village perdent la vie dans le drame. Un monument trône au milieu de Heijningen en leur hommage. «Ces dernières années en raison du changement climatique, les survivants de la catastrophe sont de plus en plus inquiets: l'eau reviendra-t-elle?», s'interroge Johan van Doorn, 59 ans, historien originaire d'Heijningen. En 1983, lorsque les travaux du Delta ont été achevés, le message était: la province maritime de Zélande «est en sécurité», raconte M. Van Doorn à l'AFP. «Mais on voit le climat changer à toute vitesse ces dix, quinze dernières années», dit-il.

Etudes en 2023

La montée des eaux est l'une des conséquences les plus importantes du réchauffement climatique aux Pays-Bas, selon l'Institut météorologique national (KNMI). D'après cet organisme, le niveau de la mer s'est élevé de 25 cm au large des côtes néerlandaises entre 1900 et 2020 et vers 2100 les eaux pourraient encore avoir monté de 34 cm à 1,25 mètre.

Le gouvernement dit étudier actuellement la manière dont il peut réorganiser le territoire pour le protéger contre la montée des eaux. Les premiers résultats de cette étude seront annoncés fin 2023. «Est-ce que cela sera suffisant pour faire face à cette nature en évolution rapide?», se demande Johan van Doorn, rappelant les inondations en 2021 au sud des Pays-Bas et ailleurs en Europe de l'Ouest.